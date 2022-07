Warum der Einsatz der Feuerwehr aus Weißenfels besonders schwierig war

Ein Brand in einer alten leerstehenden Villa in Weißenfels löst einen Großeinsatz aus. 45 Kameraden und zehn Fahrzeuge waren vor Ort. Doch die Flammen zu löschen, war nicht einfach. Was die Stadt mit dem Gebäude plant.

Der Blick von einer Drohne aus auf die brennende Ruine in der Weißenfelser Straße Am Forsthaus.

Weissenfels - Zum Dachstuhlbrand in einem leerstehenden Gebäude unweit der Saale in Weißenfels musste die Feuerwehr in der Nacht zum Dienstag mit einem großen Aufgebot ausrücken. Wie Sebastian Busch, stellvertretender Weißenfelser Stadtwehrleiter, am Dienstag informierte, kam die erste Brandmeldung um 1.36 Uhr. In der Nacht waren rund 45 Feuerwehrleute von den Wehren aus Weißenfels, Markwerben, Uichteritz und Bad Kösen mit zehn Fahrzeugen im Einsatz, um den Brand einzudämmen. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Gefahr für Bürger in der Nähe habe nicht bestanden.