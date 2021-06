Brand eines Hauses an der Saale in Weißenfels

Weißenfels - In Weißenfels ist am Dienstagmorgen ein leerstehendes Haus an der Saale in Brand geraten. Wie die Feuerwehr auf Instagram mitteilte, kann es im Innenstadtbereich immer wieder zu einer Geruchsbelästigung durch den Brandrauch kommen. Gefahr für Anwohner bestehe jedoch nicht. (mz)