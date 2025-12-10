Der Dorfteich in Bothfeld gab mit seinem wuchernden Schilf kein schönes Bild ab. Nun hat ein Fachmann den Bewuchs abgeschnitten. Was er zudem für die Zukunft empfiehlt.

Warum der Bothfelder Teich eine Schönheitskur nötig hatte und wer sie umgesetzt hat

Roy Lankers mäht mit einem Spezialgerät das Schilf im Bothfelder Teich ab.

Bothfeld - Am Montag und Dienstag ist eine Fachfirma dem Schilf im Bothfelder Teich zu Leibe gerückt. Das war in den vergangenen Jahren derart gewachsen, dass der Teich nahezu komplett zugewuchert war. Nach der Schönheitskur sieht man nun nichts mehr davon, lediglich ein kleiner Streifen an einem Ufer bleibt aus Umweltschutzgründen stehen.