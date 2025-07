Nach dem Brand eines Kleintransporters im Weißenfelser Ortsteil Großkorbetha ermittelt die Polizei wegen möglicher Brandstiftung. Wann und wo genau das Fahrzeug in Flammen aufgegangen ist.

War es Brandstiftung? In Weißenfelser Ortsteil brennt ein Transporter ab

Weißenfels/MZ - Auf einem Firmengelände in der Dr.-Scheele-Straße im Weißenfelser Ortsteil Großkorbetha (Burgenlandkreis) ist in der Nacht zu Mittwoch ein Kleintransporter fast vollständig abgebrannt. Laut Polizei wird Brandstiftung nicht ausgeschlossen und die Ermittlungen dazu laufen. Am Mittwoch sollte ein Brandursachenermittler den Tatort nochmals untersuchen. Zur Höhe des Schadens lagen zunächst keine Angaben vor.