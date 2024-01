Im Shoppingcenter „Schöne Aussicht“ in Leißling bereitet der Modepark Röther als Nachmieter des Globus-Baumarkts seinen Einzug vor.

Leißling - Sperrholzplatten schützen die Räumlichkeiten des ehemaligen Globus-Baumarkts in Leißling vor neugierigen Blicken. Dahinter wird emsig geschraubt und gebohrt, gehämmert und gestrichen. Denn der neue Nachmieter steht bereits in den Startlöchern. Modepark Röther errichtet im Shoppingcenter „Schöne Aussicht eine neue Filiale. Dabei handelt es sich um eine Bekleidungskette aus Baden-Württemberg, die insgesamt 50 Filialen, davon vier in Österreich, betreibt.