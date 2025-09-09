Welche Akteure beteiligt sind, welche Hürden es zu überwinden gilt.

Der Schwanenteich in Lützen könnte ab dem kommenden Jahr ein offizielles Angelgewässer werden.

Lützen - Seit Wochen wird in Lützen über den Schwanenteich diskutiert. Immer wieder werden dort sowohl Kinder als auch Erwachsene beim Angeln beobachtet. Dabei ist der Teich gar kein Angelgewässer. Oder doch? Der Teich sei an den Kreisangelverband (KAV) verpachtet, gab Bürgermeister Mirko Kother (parteilos) in der letzten Stadtratssitzung Auskunft. Die Stadt habe demnach keine Handhabe, die Kontrolle obliege dem Verband. Dennoch gebe es regelmäßig Stichproben mit Ordnungsamt und Polizei, um Krawall und Müll entgegenzutreten.