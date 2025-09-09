weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
Schwarzangler unterwegs? Wann der Lützener Schwanenteich ein offizielles Angelgewässer wird

Welche Akteure beteiligt sind, welche Hürden es zu überwinden gilt.

Von Martin Schumann 09.09.2025, 10:33
Der Schwanenteich in Lützen könnte ab dem kommenden Jahr ein offizielles Angelgewässer werden.
Der Schwanenteich in Lützen könnte ab dem kommenden Jahr ein offizielles Angelgewässer werden. Foto: Alexander Kempf

Lützen - Seit Wochen wird in Lützen über den Schwanenteich diskutiert. Immer wieder werden dort sowohl Kinder als auch Erwachsene beim Angeln beobachtet. Dabei ist der Teich gar kein Angelgewässer. Oder doch? Der Teich sei an den Kreisangelverband (KAV) verpachtet, gab Bürgermeister Mirko Kother (parteilos) in der letzten Stadtratssitzung Auskunft. Die Stadt habe demnach keine Handhabe, die Kontrolle obliege dem Verband. Dennoch gebe es regelmäßig Stichproben mit Ordnungsamt und Polizei, um Krawall und Müll entgegenzutreten.