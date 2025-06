Weißenfels - An fünf Abenden soll auf dem Areal an der Brückenmühle in der Markwerbener Straße in diesem Sommer Kino stattfinden. Jugendliche hatten vor rund einem Jahr bei einem Grillabend mit Oberbürgermeister Martin Papke (CDU) kritisiert, dass es in Weißenfels zu wenig Möglichkeiten für junge Menschen gebe, insbesondere ein Kino vermissen sie.

