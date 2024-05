Bei einem Unfall bei Hohenmölsen im Burgenlandkreis sind am Freitagmittag drei Personen verletzt worden. Bei der Bergung kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz.

Einer der Verletzten eines Unfalls bei Hohenmölsen musste am Freitag mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden (Symbolfoto).

Hohenmölsen/MZ - Auf der Landesstraße 191 bei Hohenmölsen im Burgenlandkreis sind am Freitagmittag bei einer Kollision drei Insassen der beiden beteiligten Autos verletzt worden. Einer der Verletzten wurde mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in eine Klinik geflogen, teilte die Polizei mit. Während Unfallaufnahme und Bergung der stark beschädigten Fahrzeuge sei es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen gekommen. Laut den Beamten hatte nach ersten Erkenntnissen einer der Fahrer am Abzweig Muschwitz die Vorfahrt des anderen Wagens missachtet.