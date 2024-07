Lützen/MZ. - Anlässlich des 110. Jahrestags des Beginns des Ersten Weltkriegs 1914 lädt der Lützener evangelische Pfarrer Armin Pra am Donnerstag, 1. August, zu einem Friedensgebet. Dieses beginnt 18 Uhr an der Gefallenentafel im Eingang der St.-Viti-Kirche, teilte der Pfarrer mit. In den aktuell kriegerischen Zeiten wolle man Gott um Frieden und Versöhnung sowie um Beistand für die betroffenen Menschen bitten, so Pra weiter. Der Erste Weltkrieg tobte bis 1918, kostete Millionen von Soldaten und Zivilisten das Leben und verwüstete weite Teile Europas