Ein Großbrand in einer Brennstoffproduktionsanlage hat in dieser Woche mehr als 130 Retter zahlreicher Feuerwehren in Atem gehalten. Nun starten die Ermittlungen. Das ist vorgesehen.

Diese Halle geriet am Dienstag in Vollbrand.

Bernburg/MZ/KT. - Auch drei Tage nach dem Großbrand in einer Brennstoffproduktionsanlage am Schwenk Zementwerk am Stadtrand von Bernburg gehen die Restlöscharbeiten weiter. So wurden am Mittwochabend die Retter der Feuerwehr Bernburg ein weiteres Mal wegen eines Kleinbrandes auf das Gelände gerufen.