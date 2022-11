Von Tanzen bis Kochen: Wie der Hohenmölsener Weihnachtsmarkt dieses Jahr ablaufen wird

Am dritten Adventswochenende laden Stadt, Vereine und weitere Einrichtungen auf den Altmarkt.

Wie in der Vergangenheit wird auch der diesjährige Hohenmölsener Weihnachtsmarkt musikalisch.

Hohenmölsen/MZ - Am dritten Adventswochenende findet auf dem Altmarkt nach coronabedingter Zwangspause wieder der Hohenmölsener Weihnachtsmarkt statt. An der Seite der Stadt sind wieder allerhand Partner dabei, etwa die Sekundarschule, das Agricolagymnasium, der Städtepartnerschaftskreis, Kindergärten oder der Drei-Türme-Verein. Beginn ist an beiden Tagen jeweils um 14 Uhr, wie von Elisabeth Weiß vom städtischen Kulturmanagement zu erfahren ist.