Regen, Hagel und Gewitter gab es am Wochenende in der Region Weißenfels. Die Folgen waren laut Feuerwehr vergleichsweise glimpflich.

Weißenfels - Einigermaßen glimpflich ist die Region Weißenfels bei den Unwettern des vergangenen Wochenendes davon gekommen. Das teilt Sebastian Busch, Leiter der Freiwilligen Feuerwehr in Weißenfels der MZ auf Anfrage mit. Demnach kam es in in den Ortsteilen Großkorbetha und Reichardtswerben zu einzelnen unwetterbedingten Einsätzen.

In der Großkorbethaer Händelstraße kam es am Samstagnachmittag zu einem Wasserschaden auf einem Grundstück. Anschließend mussten die Keller von Einfamilienhäusern im Lilo-Herrmann-Weg in Weißenfels sowie im Reichardtswerbener Schackenthal ausgepumpt werden. Nach einem Gewitter beräumten die Kameraden gegen 18 Uhr den Verbindungsweg zwischen Bäumchen und Großkorbetha von herabgestürzten Ästen. Und um 21 Uhr stand der Keller eines Mehrfamilienhauses in Schkortleben unter Wasser und musste leergepumpt werden.

Feuerwehr bleibt in Alarmbereitschaft

Im Teucherner Ortsteil Gröben rückten die Kameraden am Samstag und am Sonntag aus, weil in der Straße zur Voss in Folge von Unwettern zwei Bäume umgestürzt waren. Das meldet der stellvertretende Teucherner Wehrleiter Marco Föhlisch. In Lützen und Hohenmölsen kam es zu keinen unwetterbedingten Einsätzen der Feuerwehr. Auf die kommenden Tage blickt der Weißenfelser Wehrleiter Busch vorsichtig entspannt. „Wir rechnen nicht mit einem neuen Saale-Hochwasser, bleiben aber in erhöhter Alarmbereitschaft.“ Den Pegelstand der Saale gab der Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft des Landes Sachsen-Anhalt am Sonntagnachmittag mit 2,44 Meter an. Seinen Höhepunkt hatte er mit 2,62 am Samstagabend erreicht.

Für die Region Zeitz und Weiße Elster hat die Behörde hingegen am Sonntagvormittag eine Warnung vor einem mittleren Hochwasser herausgegeben. Die die Bürger sollen sich demnach über die aktuelle Wetter- und Hochwasserentwicklung und die Ausgabe von amtlichen Warnungen informieren. Es wird dringend aufgefordert, auf die eigene Sicherheit zu achten und sich von Gewässern fernzuhalten.