Virus gelangte wohl durch Mitarbeiter ohne Impfschutz ins Lützener Seniorenheim

Weissenfels/Lützen/MZ - Weißenfels/Lützen - Der Corona-Ausbruch im Lützener DRK-Seniorenheim „Drei Villen“, der vor rund zwei Wochen seinen Anfang nahm, ist zwar noch nicht ausgestanden, doch klingen die Infektionen allmählich ab. Aktuell gelten 24 Bewohner als infiziert, zuvor waren drei im Zusammenhang mit einer Ansteckung verstorben. Von den Mitarbeitern hatten sich insgesamt 20 infiziert, sieben gelten mittlerweile als genesen, wie Annemarie Soeder, Sprecherin des DRK-Landesverbands mitteilt. Von den insgesamt 46 Mitarbeitern der Einrichtung seien bislang nur 18 voll- oder zumindest einmal geimpft. Das Coronavirus gelangte laut Amtsärztin Dr. Ina Schmidt wohl durch einen Mitarbeiter ohne Impfschutz in die Einrichtung.

Weniger Corona-Infektionen durch Impfung

Die Hoffnung ist groß, dass es sich dabei um einen tragischen Einzelfall handelte. Denn zwar gab es seit Beginn der Pandemie in den meisten, nämlich in 33 der 39 Seniorenheime im Burgenlandkreis, einen Coronaausbruch, wie die Kreisverwaltung mitteilt. Den Höhepunkt erreichte das Infektionsgeschehen Mitte Januar, als das Coronavirus in einem Drittel aller Einrichtungen grassierte. Circa 28 Prozent aller damals Infizierten im Landkreis waren Bewohner oder Mitarbeiter von Altenheimen.

Doch im Verlauf der Impfkampagne, die in den Heimen begann, hatte sich die Situation spürbar verbessert, so dass es seit Wochen kaum noch Infektionen gibt. Selten würden noch einzelne Mitarbeiter positiv getestet, aber rechtzeitig in Quarantäne geschickt, bevor sie jemanden in den Einrichtungen anstecken, wie mehrere Heimleiter gegenüber der MZ sagen.

Viele Bewohner von Seniorenheimen haben sich impfen lassen

Sie sehen den Hauptgrund für die Beruhigung darin, dass zumindest unter den Bewohnern relativ schnell eine Herdenimmunität erzeugt werden konnte. Denn die Impfquote liegt beispielsweise in den Awo-Heimen in Hohenmölsen und Naumburg bei rund 90 Prozent, wie der Geschäftsführer des Awo-Kreisverbandes, Torsten Fulczynski, sagt. Bei der Stiftung Seniorenhilfe, die mehrere Einrichtungen in Zeitz betreibt, hätten sich 80 bis 85 Prozent der Bewohner impfen lassen, so Geschäftsführer Andreas Fuchs. Im Weißenfelser avendi-Seniorenheim betrage die Quote circa 95 Prozent.

Lediglich drei Bewohner hätten die Impfung ausgeschlagen und es damit begründet, dass sie ohnehin nicht mehr lange zu leben hätten, wie Heimdirektor Thomas Gilow sagt. Bei der Impfbereitschaft unter den Pflegekräften gibt es jedoch enorme Spannbreiten. Während im Lützener DRK-Heim aktuell 39 Prozent der Beschäftigten geimpft sind, betrage die Quote im Weißenfelser avendi-Heim laut Thomas Gilow rund 50 Prozent. Für die Awo-Heime gibt Torsten Fulczynski eine Quote von circa 80 Prozent an, Andreas Fuchs spricht bei den Heimen der Zeitzer Seniorenhilfe von 65 bis 70 Prozent.

Impfbereitschaft unter den Mitarbeitern in den vergangenen Tagen gestiegen

Nach dem Corona-Ausbruch habe im Lützener DRK-Heim ein Umdenken bei den Beschäftigten eingesetzt, so dass sich nun einige von ihnen zu Impfungen bereiterklärt hätten, sagt Annemarie Soeder. Und nicht nur dort. Alle Befragten berichten, dass die Impfbereitschaft unter den Mitarbeitern in den vergangenen Tagen gestiegen sei.

Spielen die Lockerungen für Geimpfte dabei womöglich eine Rolle? Ausschließen wollen das die Heimbetreiber zwar nicht, vielmehr hätten die Mitarbeiter aber an ihren geimpften Kollegen gesehen, dass es keine oder nur geringfügige Nebenwirkungen gab. Auffällig sei aber, dass es vor allem bezüglich des Astrazeneca-Impfstoff nach wie vor Bedenken gebe, obwohl auch diese in den vergangenen Tagen abgenommen hätten.

Gründe gegen eine Impfung müssen respektiert werden

Torsten Fulczynski hat selbst bereits die erste Dosis des in Deutschland wohl umstrittensten Wirkstoffs erhalten. „Ich hatte eine Nacht lang Schüttelfrost und Kopfschmerzen. Aber das sind normale Nebenwirkungen und nichts im Vergleich dazu, was eine wirkliche Covid-19-Erkrankung auslösen kann“, wirbt er für den Impfstoff. Die Mitarbeiter würden in allen Einrichtungen ausführlich über die Impfstoffe und deren möglichen Nebenwirkungen informiert.

Die Heimbetreiber weisen aber darauf hin, dass sie ihre Beschäftigten nicht zu Impfungen drängen können und wollen, die ja ohnehin freiwillig sind. Das sieht auch Martin Papke so. Als Mitglied im Ethikrat des Weißenfelser Asklepios-Klinikums hat auch er sich bereits mit der Thematik auseinandergesetzt. Wenn Bedenken bezüglich des Wirkstoffs, religiöse Gründe oder Ähnliches gegen eine Corona-Impfung angeführt werden, müsse das respektiert werden. „Grundsätzlich gilt es immer abzuwägen, was das größte Gut ist. Und das ist bei der Corona- Impfung die Freiheit des Einzelnen“, resümiert der Weißenfelser. (mz)