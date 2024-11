Hohenmölsen/MZ. - Fast die Hälfte der Geschäfte im Burgenlandkreis nimmt es nicht so genau, wenn Jugendliche unter 18 Jahren bei ihnen Zigaretten oder härteren Alkohol kaufen – zumindest, was die kontrollierten Märkte in diesem Jahr anbelangt. In 62 Geschäften haben 2024 bislang Testeinkäufe durch das Rechts- und Ordnungsamt stattgefunden, wobei „29 nicht bestanden haben“, informierte der Leiter Peter Hoekstra in der jüngsten Sitzung des Innenausschusses des Kreistages. Das ist ein leichter Rückgang im Vergleich zum Vorjahr. 2023 wurden 63 Geschäfte kontrolliert, wobei 35 Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz festgestellt worden seien, sagte Landrat Götz Ulrich (CDU) Ende vergangenen Jahres. Beim ersten Verstoß gibt es eine Verwarnung, bei wiederholten Verstößen drohen Bußgelder im hohen vierstelligen Eurobereich.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.