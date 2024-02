Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Weißenfels/MZ. - In Weißenfels bahnt sich eine Millionen-Investition an: Die italienische Firma Quargentan wird im Gewerbegebiet „Hinterm Hügel“ auf rund fünf Hektar eine Produktionsstätte für vegetarische und vegane Lebensmittel errichten. Die Firma hat ihren Sitz in San Bonifacio östlich von Verona und mit der HLW Schwarza GmbH in München eine hundertprozentige Tochter.