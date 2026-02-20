Ein italienisches Unternehmen hatte vor zwei Jahren die Errichtung einer Produktionsstätte für Lebensmittel angekündigt. Was daraus geworden ist.

Veganes aus Weißenfels - Deshalb verzögert sich Millionen-Investition

In diesen Hallen soll eine Produktionsstätte für vegane Lebensmittel entstehen.

Weißenfels/MZ. - Die italienische Firma Quargentan hält an ihren Plänen für die Errichtung einer Produktionsstätte für vegane Lebensmittel in Weißenfels fest. Das hat Christoph Häckel von der HLW Burgenland GmbH, einer Tochter von Quargentan, auf MZ-Anfrage bestätigt.