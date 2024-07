Jugendbande terrorisiert Nessa: Was steckt hinter der Zerstörungswut?

Nessa - Ein Hakenkreuz prangt an der Hauswand. Daneben wurde in großen Lettern das Wort „Nazi“ geschmiert. Es ist eine Tat, die für Entsetzen sorgt in dem kleinen Örtchen Nessa bei Teuchern.