Urteil im Axt-Prozess: Weißenfelser wird in Psychiatrie eingewiesen

Weissenfels/MZ - Der 24 Jahre alte Adolf S. aus Weißenfels ist schuldunfähig und wird auf unbestimmte Zeit in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Dieses Urteil hat die 1. Große Strafkammer des Landgerichts Halle am Donnerstagmittag gefällt. Adolf S. hatte im Januar dieses Jahr seinen Stiefvater vor dessen Gartenlaube in Weißenfels mit einer Axt erschlagen. Mindestens elf Mal schlug der 24-Jährige auf Heiko M. ein.

Adolf S. leidet seit Jahren an einer schweren psychischen Erkrankung - einer paranoiden Schizophrenie. Zum Prozessauftakt am Montag hatte der 24-Jährige ausgesagt, dass Stimmen ihm befohlen hätten, seinen Stiefvater umzubringen. Anzeichen, dass der Weißenfelser simuliere, gebe es keine, so ein Gutachter, der ein psychologisches Gutachten über Adolf S. erstellt hatte und dieses dem Gericht vortrug.