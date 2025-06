Sandy und Alexander Scheunpflug haben ein historisches Gebäude an der Zeitzer Straße wieder in seinen Originalzustand versetzt.

Unternehmer mit Leidenschaft sanieren Villa am Schloss

Stadtsanierung in Weißenfels

Sandy und Alexander Scheunpflug haben ihr Wohn- und Geschäftshaus in Weißenfels aufwendig saniert.

Weißenfels/MZ. - Wer die Zeitzer Straße in Weißenfels öfter hinauf gelaufen ist, dem wird die große Baustelle an der Nummer 12 in den vergangenen Jahren wohl nicht entgangen sein. Nun nähert sich ein Langzeit-Projekt seinem sichtbaren Ende: Die Weißenfelser Sandy und Alexander Scheunpflug haben ihr Wohn- und Geschäftshaus aufwendig saniert.