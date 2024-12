Weißenfels/MZ - Bei der Fahndung nach einem flüchtigen Unfallverursacher bittet die Polizei in Weißenfels die Bevölkerung um Hilfe. Gesucht werden Zeugen eines Unfalls, bei dem am Donnerstagnachmittag nahe des Ortsteils Pettstädt ein Mopedfahrer gestürzt ist und verletzt wurde. Nach Angaben aus dem Polizeirevier Burgenlandkreis war der 19-jährige Mopedfahrer aus Richtung Weißenfels kommend auf der B176 unterwegs. Kurz vor dem Kreisverkehr bei Pettstädt sei ihm gegen 16.15 Uhr plötzlich ein Pkw auf seiner Fahrbahn entgegengekommen, der gerade ein anderes Auto überholte. Pkw und Mopedfahrer kollidierten seitlich, in der Folge stürzte der Mopedfahrer hin. Der Unfallverursacher setzte jedoch seine Fahrt einfach fort. Bei der Unfallaufnahme konnten Spuren gesichert werden, wie es hieß. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfall bzw. zum Verursacherfahrzeug machen können. Hinweise werden im Polizeirevier Burgenlandkreis unter Telefon 03443/282-293 entgegen genommen.