Verkehrsunfall im Burgenlandkreis Zwei Frauen bei schwerer Kollision in Weißenfels verletzt

Der Verkehr in Weißenfels ist am Montagvormittag nach einem Zusammenstoß zweier Autos am Knoten Merseburger Straße/Burgwerbener Straße stark behindert worden. Zwei Frauen wurden verletzt.