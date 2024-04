Weißenfels/MZ - Bei einem Unfall im Kirschweg in Weißenfels ist eine Person verletzt worden. Sie musste ins Krankenhaus eingeliefert werden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Demzufolge hatte eine Frau am Montagabend versucht, mit ihrem Auto zu wenden. Dabei habe sie ein heranfahrendes Fahrzeug übersehen und es kam zur Kollision. Der Wagen der Unfallverursacherin sei so stark beschädigt worden, dass er abgeschleppt werden musste. Zudem musste die Feuerwehr auslaufenden Sprit oder Öl beseitigen, weswegen es im Abendverkehr zu Behinderungen gekommnen sei.