Weißenfels/MZ - Bei einem Unfall auf dem Parkplatz „Fuchsaue“ an der A38 nahe Pegau (Fahrtrichtung Leipzig) ist am Dienstag ein Lkw-Fahrer schwer verletzt worden. Der Verursacher hat Unfallflucht begangen, so die Polizei. Deshalb bitte man Zeugen um Hinweise.

Den Angaben zufolge war der Lasterfahrer gegen 13.20 Uhr auf dem Parkplatz vor seinen abgestellten Lkw gelaufen. In diesem Augenblick sei der Fahrer des davorstehenden Lasters mit seinem Sattelzug zurückgesetzt, um auszuparken. Dabei wurde der 47-jährige Fahrer aus Nordrhein-Westfalen zwischen beiden Fahrzeugen kurz eingeklemmt.

Er wurde später mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Ein Rettungshubschrauber hatte zuvor den Notarzt eingeflogen. Die Polizei bittet insbesondere um Hinweise zu amtlichem Kennzeichen, Hersteller und zu anderen Details des Verursacher-Lkw.

Hinweise an die Weißenfelser Autobahnpolizei unter Tel. 03443/349-0 oder an jede andere Polizeidienststelle