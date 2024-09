Die Großkorbethaer Sport- und Familientage haben zahlreiche Besucher angezogen. Was ihnen dort geboten wurde.

Grosskorbetha/MZ. - Die Janeckes aus Großkorbetha sind eine sportliche Familie. Nicole Janecke gehört der Kegel-Abteilung des TSV 1893 Großkorbetha an, ihr Mann spielt dort Fußball. Und auch Sohn Luca übt sich mit seinen sieben Jahren bereits in beiden Sportarten. Da ist es „selbstverständlich“, dass die Familie an den Großkorbethaer Sport- und Familientagen teilnimmt, wie Nicole Janecke sagt. Diese wurden von Freitag bis Sonntag vom TSV 1893 und dem Großkorbethaer Ortschaftsrat veranstaltet und lockten Hunderte Besucher ins Wilhelm-Kaiser-Stadion sowie ins angrenzende Sport- und Kulturzentrum, die Werner-Giersch-Halle.