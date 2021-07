Trauer um die Toten

Trauermarsch in Weißenfels vom Niemöllerplatz zut St.-Marienkirche zum Gedenken an die während der Corona-Pandemie Verstorbenen am 7.7.2021

Weißenfels - Bürger aus Weißenfels und Umgebung sowie Landes- und Kommunalpolitiker haben am Mittwoch mit einem Trauermarsch und einem Requiem in der Marienkirche der während der Corona-Pandemie Verstorbenen gedacht. Zu den Teilnehmern gehörten der Landtagsabgeordnete Rüdiger Erben (SPD, vorn), Landrat Götz Ulrich (2.v.r) und die Landtagsabgeordnete Elke Simon-Kuch (r., beide CDU). Schon vor Beginn des Trauermarschs, der am Klimaparklatz begann, flossen bei einigen Frauen und Männern die Tränen. Auf ihrem Gang zur Marienkirche trugen die Teilnehmer weiße Rosen. Das Requiem in der Marienkirche verfolgten schätzungsweise 70 Anwesende. Der Landrat und der Weißenfelser Oberbürgermeister Robby Risch (parteilos) brachten in Ansprachen ihr tiefes Mitgefühl zum Ausdruck. Zum Ende konnten die Teilnehmer die weißen Rosen zum Zeichen ihrer Trauer in der Kirche niederlegen.