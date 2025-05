Tradition an der Saale - So lief der Männertag in Kleinkorbetha

Diese Truppe ist am Himmelfahrtstag durch Kleinkorbetha gezogen. So wie seit 27 Jahren am Männertag.

Kleinkorbetha/MZ. - Sie ziehen schon am frühen Vormittag über die Saalebrücke von Großkorbetha in Richtung Kleinkorbetha. „Seit 27 Jahren sind wir am Himmelfahrtstag auf dieser Runde unterwegs“, erzählt Falk Theile. Von Kleinkorbetha läuft die sechsköpfige Truppe dann in Richtung Bad Dürrenberg. An der Saale steht später ein Kumpel mit Schlauchboot bereit und bringt die Männer wohlbehalten zurück.