Tischtennis und Slackline: Das gibt es neues im Sommerbad Lützen

Lützen/MZ - Pünktlich zum Beginn der Sommerferien herrscht nicht nur bestes Badewetter, auch für die nötige Unterhaltung ist in Lützen gesorgt: Das Sommerbad an der Merseburger Straße bekam jüngst von seinem Förderverein einige Spenden überreicht. Unter anderem gab es neue Volleyballnetze, Schwimmhilfen, eine Slackline und eine Tischtennisplatte. Während sich die Gäste, die wegen der Hitze aktuell auch zahlreich in das Lützener Freibad strömen, über die neuen Spielgeräte freuen, sieht es beim Förderverein selbst nicht ganz so rosig aus.

