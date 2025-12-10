Der Katzen- und Kleintierschutzverein Weißenfels vermittelt im Dezember keine Tiere, damit diese nicht unter dem Weihnachtsbaum landen. Vor welchen Herausforderungen der Verein steht und von wem die Freiwilligen Unterstützung erhalten.

Weißenfels/MZ. - Dass man Tiere nicht verschenken sollte, müsste wohl jedem bekannt sein, doch die Realität sieht leider anders aus. Gerade Anfang des Jahres machen die neuen Haustiere ihren Besitzern oft doch zu viel Arbeit oder die niedlichen Katzenbabys, die noch kurz vorher als Geschenk unter dem Weihnachtsbaum lagen, sind gar nicht mehr so niedlich. Dann scheint es für viele Tierhalter leichter, die Katze einfach ins Tierheim zu geben oder gar auf der Straße auszusetzen. Mit einer steigenden Zahl von herrenlosen Katzen sieht sich seit mehreren Jahren auch der Katzen- und Kleintierschutzverein Weißenfels konfrontiert. Um den tierischen Geschenken am Heiligabend vorzubeugen, hat der Verein eine eigene Strategie: „Wir vermitteln im Dezember nur an Leute, die wir bereits kennen“, erzählt Vereinsschriftführerin Sindy Schmiedlau. Zu groß sei die Gefahr, dass die Tiere unter dem Weihnachtsbaum landen und nur wenig später wieder abgegeben werden. „Tiere sind definitiv keine Weihnachtsgeschenke“, mahnt sie.