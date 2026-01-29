Hauptrunde endet gegen Füchse Duisburg Neuer Modus wirft viele Fragen auf: So geht es für die Saale Bulls in der Zwischenrunde der Eishockey-Oberliga weiter
Die Zwischenrunde der Eishockey-Oberliga bringt für die Saale Bulls ein Kuriosum mit sich: Erst am Freitagabend erfahren sie, wo und gegen wen sie am Sonntag antreten. Ein Ausfall schockt.
29.01.2026, 17:23
Halle/MZ. Die Saale Bulls können an diesem Freitag (20 Uhr) im abschließenden Spiel der Hauptrunde in der Eishockey-Oberliga Nord noch einen Platz gutmachen. Dafür ist im Eisdom ein Sieg gegen die Füchse Duisburg notwendig.