  Hauptrunde endet Gegen Füchse Duisburg: Neuer Modus wirft viele Fragen auf: So geht es für die Saale Bulls in der Zwischenrunde der Eishockey-Oberliga weiter

Die Zwischenrunde der Eishockey-Oberliga bringt für die Saale Bulls ein Kuriosum mit sich: Erst am Freitagabend erfahren sie, wo und gegen wen sie am Sonntag antreten. Ein Ausfall schockt.

Von Christopher Kitsche 29.01.2026, 17:23
Bitter: Für Bulls-Kapitän Thomas Merl (l.) ist die Saison nach einer schweren Verletzung vorzeitig beendet. Foto: Objektfoto

Halle/MZ. Die Saale Bulls können an diesem Freitag (20 Uhr) im abschließenden Spiel der Hauptrunde in der Eishockey-Oberliga Nord noch einen Platz gutmachen. Dafür ist im Eisdom ein Sieg gegen die Füchse Duisburg notwendig.