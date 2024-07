Teuchern - Erst im Juni haben die Einwohner der Einheitsgemeinde Teuchern über einen neuen Stadtrat und mehrere Ortschaftsräte entschieden. Die nächste Wahl liegt aber nicht mehr in weiter Ferne. Am 17. November dieses Jahres werden die Wahlberechtigten entscheiden, wer künftig die Geschicke im Teucherner Rathaus bestimmen wird. Amtsinhaber Marcel Schneider (parteilos) hat selbst noch nicht entschieden, ob er für weitere sieben Jahre als Verwaltungschef kandidieren wird. Er hat angekündigt, nach seinem Sommerurlaub eine Entscheidung treffen zu wollen. Bis spätestens Ende August will er sich positionieren.

Andere Bewerber oder Bewerberinnen für den Chefsessel im Rathaus sind bisher noch nicht öffentlich in Erscheinung getreten. Der neue Teucherner Stadtrat hat am Montag dieser Woche nicht nur den Wahltermin bestätigt, sondern sich mit dem 15. Dezember auch auf ein Datum für eine mögliche Stichwahl verständigt. Marcel Schneider hatte sich 2017 in einer Stichwahl mit 54,4 Prozent gegen seinen Mitbewerber Dirk Angermann durchgesetzt. Der damals 36-Jährige war zuvor als Sachbearbeiter beim Teucherner Ordnungsamt tätig und folgte auf seinen Vorgänger Frank Puschendorf.

Am 17. November wird aber nicht nur der Teucherner Verwaltungschef gewählt. Im Teucherner Ortsteil Gröbitz soll dann auch ein Ortschaftsrat gewählt werden. Bei der zurückliegenden Kommunalwahl am 9. Juni hatte sich in dem Ortsteil kein einziger Bewerber gefunden. Bis zum erneuten Wahlversuch in Gröbitz sollen der amtierende Ortsbürgermeister Horst Joyko und seine Kollegen aus dem Ortschaftsrat die Interessen der Ortschaft vertreten.