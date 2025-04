Nachdem mit dem „Glück auf“-Shop im März die letzte Postfiliale in Teuchern geschlossen wurde, gibt es noch keinen neuen Standort für einen Postbetrieb. Was die Suche so schwierig macht.

Teuchern - Nach der Schließung des „Glück auf“-Shops in der Teucherner Straße des Friedens gibt es noch keine Ersatzlösung für einen neuen Postbetrieb in der Stadt. Das teilte Teucherns Bürgermeister Marcel Schneider (parteilos) in der Sitzung des Stadtrats am Dienstag mit. Demnach sei man weiter auf der Suche nach einem passenden Standort für die Betreibung einer Postfiliale.