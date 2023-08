In Obernessa bei Teuchern sind Diebe in ein Geschäft eingebrochen. Wann die Tat verübt worden ist.

In Obernessa im Burgenlandkreis sind Einbrecher in ein Geschäft eingedrungen und haben Beute gemacht (Symbolfoto).

Teuchern/MZ - Mehrere alkoholische Getränke sowie Tabakwaren haben unbekannte Täter aus einem Laden in der Dorfstraße in Obernessa (Stadt Teuchern) gestohlen. Das teilte das Polizeirevier Burgenlandkreis mit. Den Angaben zufolge waren die Diebe in der Nacht zu Mittwoch in das Geschäft eingebrochen.