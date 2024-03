In Weißenfels und Zeitz sind zwei Radfahrern ihre Fahrzeuge geraubt worden. In beiden Fällen bedrohten die jugendlichen Täter ihre Opfer mit Messern.

Weißenfels/MZ - In Weißenfels und Zeitz sind zwei Fahrradfahrer ihrer Fahrzeuge beraubt worden: Laut Polizeirevier war in Weißenfels ein Betroffener aus einer Gruppe von vier Jugendlichen heraus mit einem Messer bedroht und gezwungen worden, sein Rad zu übergeben. Die Täter flüchteten zunächst mit der Beute. Zeugen konnten den Beamten jedoch die Täter beschreiben, so dass das Quartett unweit des Tatorts gestellt und das Fahrrad zurückgegeben werden konnte.

Täter erbeuten in Zeitz ein wertvolles Elektrofahrrad

In der Zeitzer Innenstadt ist laut Revier ein 14-jähriger Jugendlicher am Dienstag von zwei unbekannten, etwa 18 Jahre alten Jugendlichen ebenfalls mit einem Messer bedroht und so die Übergabe seines hochwertigen Elektrofahrrads erpresst worden. Die Täter seien dann in unbekannte Richtung mit dem E-Bike geflüchtet. Trotz sofortiger Fahndung der Beamten habe das Fahrzeug nicht wieder gefunden werden können.

Zeitzer Fahrradräuber trugen Jogginganzüge - Polizei sucht Zeugen

Die Räuber in Zeitz sollen zum Tatzeitpunkt dunkle Jogginganzüge getragen haben. Hinweise zum Zeitzer Raub nimmt das Polizeirevier Burgenlandkreis unter Telefon 03443/28 20 entgegen.