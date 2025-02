In der Weißenfelser Stadthalle ereignet sich am Wochenende Historisches. Wie sich drei Fanblöcke einig sind und wie die Anhänger des Syntainics MBC ein unglaubliches Spiel erlebt haben.

Die MBC-Fans und das Maskottchen, der Wolf, hatten am Wochenende allen Grund zu Feiern.

Weissenfels - Es ist ein Bild, das es im kleinen Weißenfelser Basketball-Tempel wohl so nie wieder geben wird: Vier große Fanblöcke samt Maskottchen formieren sich am Samstagnachmittag in der Stadthalle und sorgen beim Turnier um den deutschen Basketball-Pokal für eine grandiose Stimmung.