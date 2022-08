Er ist weiter auf der Suche: Mann aus Weimar sucht unbekannte Frau aus dem Zug

Weissenfels/MZ - Mit seinem Kumpel wollte sich Philipp Bursian am Dienstag einen schönen Urlaubstag in Leipzig machen. „Und dabei noch das Neun-Euro-Ticket nutzen“, erzählt der 34 Jahre alte Mann aus Weimar am Tag darauf der MZ am Telefon. Doch besonders die Rückfahrt von Leipzig nach Thüringen mit dem Zug geht Bursian aus einem bestimmten Grund nicht mehr aus dem Kopf - besser gesagt: eine Frau, die mit in dem Regionalzug saß und am Bahnhof in Weißenfels ausstieg.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt kostenlos >> REGISTRIEREN<< und 7 Tage gratis lesen.