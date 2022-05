Störche zurück in Weißenfels: Diese Nester sind aktuell besetzt.

Und welche Neuigkeiten es am Standort in Lobitzsch gibt.

Weißenfels/Lobitzsch/MZ - Es ist immer ein gewisses Risiko, wenn Nistplätze erneuert werden, sagt Hubert Mayer, Weißstorch-Experte des Nabu-Regionalverbandes Saale-Elster. „Man weiß dann nie, ob die Vögel den neuen Horst auch annehmen.“ In Lobitzsch ist das augenscheinlich der Fall: Mit wachem Blick steht der weiß-schwarz gefiederte Adebar mit rotem Schnabel und roten Beinen in luftiger Höhe im Nest und späht über die Saalewiesen. Dann legt er sich ganz flach auf den Nestboden und nur sein Kopf ragt noch zwischen den Weidenzweigen hervor. Wird hier etwa schon gebrütet? „Davon kann man ausgehen. Mal schauen, was dabei herauskommt“, sagt Mayer.