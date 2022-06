Stolperfalle Regenrinne auf dem Weißenfelser Marktplatz verursacht noch mehr Stürze

An der unscheinbaren Regenrinne auf dem Weißenfelser Marktplatz haben sich bereits mehrere Menschen verletzt. Die Folgen spüren diese bis heute.

Die Regenrinne am Weißenfelser Markt verursachte so manchen Bürger nicht nur ein blutiges Knie.

Weißenfels - Das Echo auf einen Artikel der Mitteldeutschen Zeitung über eine auf dem Weißenfelser Marktplatz gestürzte Frau war gewaltig. Die Weißenfelserin hatte am Dienstag eine unscheinbare Regenrinne am Rande des Platzes übersehen, war gestürzt und schlug sich dabei das Knie auf. Insbesondere im Internet sorgte das für Häme und Spott. Die waren weniger an die Frau, sondern die Zeitung adressiert. Weil die aus Sicht vieler Kommentatoren über eine vermeintliche Bagatelle berichtete.