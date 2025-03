Ein getötetes Schaf macht Tierhaltern in Poserna Sorgen. Dass ein Wolf seinen Hunger gestillt hat, ist noch nicht bewiesen, aber auch nicht auszuschließen. Was bisher dazu bekannt ist.

Poserna - Kein Geringerer als ein Wolf hat das Streichelschaf seiner Kinder auf dem Gewissen, ist sich Robert Kappler aus Poserna sicher. Drei Schafe hält der Ortsbürgermeister, lässt sie ein Flutbecken beweiden. Ausgerechnet das zahmste der drei, eine Aue – also ein Weibchen – der Rasse Dorper-Mix entdeckte er am Freitagmorgen zerfleischt auf der Weide. Am Donnerstagabend, beim Einschließen der Hühner, sei noch alles in Ordnung gewesen, erinnert sich Kappler. In der Nacht schlug der Wolf zu.