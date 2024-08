Wer der stellvertretende Ortsbürgermeister ist und was den Rat sonst noch beschäftigt.

Rippach - Steffen Werner von der Wählergemeinschaft Rippach ist neuer Stellvertreter des Rippacher Ortsbürgermeisters. In offener Wahl wurde er am Montagabend einstimmig gewählt. Die Nachwahl wurde nötig, weil der Posten in der konstituierenden Sitzung im Juli nicht besetzt wurde. Ratsmitglied Rainer Scharf war zu der ersten Sitzung nicht anwesend, weswegen der Rat zunächst auf die Besetzung des Stellvertreterpostens verzichtet hatte.