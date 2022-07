Stadtwerke Weißenfels feiern Jubiläum - Mitarbeiter erinnert sich

Wie Steffen May die Entwicklung des Versorgungsunternehmens erlebt hat.

Steffen May steht neben dem Stadtwerke-Maskottchen "Willi".

Weißenfels - Mehr als 30 Jahre im Zeitraffer einer Stunde. Eine schwierige Sache, wie Steffen May wohl spätestens jetzt weiß. Immerhin hat der heute 61-Jährige einiges mitgemacht bei den Weißenfelser Stadtwerken. War an Brennpunkten dabei, musste sich auf neue Situationen einstellen. Gerade hat er besonders viel auf dem Tisch. Bereitet er doch die große Sause am Wochenende mit vor, wenn Stadtwerke und kommunale Wohnungsgesellschaft nach der pandemiebedingten Verschiebung im vergangenen Jahr nachträglich gemeinsam zum 30-jährigen Bestehen auf den Marktplatz einladen.