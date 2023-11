Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Weißenfels/MZ. - Die angekündigten Baumfällungen am Weißenfelser Schloss Neu-Augustusburg sind auf der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung am Montagabend auf weitgehende Zustimmung gestoßen. Insgesamt sollen bis Ende Februar kommenden Jahres 22 Bäume im Umfeld des Schlosses weichen. Die Arbeiten stehen im Zusammenhang mit der in den nächsten Jahren geplanten Sanierung des Südflügels und des südlichen Westflügels, in die künftig das Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten einziehen soll (die MZ berichtete).