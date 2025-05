Der traditionelle Waldlauf in Quedlinburg im Harz startet wieder. Dabei sein werden auch wieder viele Kindergartenkinder.

Wie Quedel die Kleinsten in Quedlinburg für den Laufsport begeistert

Quedlinburg/MZ/pek. - Maskottchen Quedel hat sich sehr ins Zeug gelegt, die Kinder in allen acht Kindertagesstätten im Gebiet der Stadt Quedlinburg, mit denen auch die Kita-Olympischen Spiele gefeiert werden, wegen einer Teilnahme beim Quedellauf angesprochen und auch mit ihnen trainiert.

Quedellauf in Quedlinburg: So viele Kinder gehen an den Start

Die Kinder haben Quedel und seinem Entdecker, Konrad Sutor von der TSG GutsMuths, versprochen, dabei zu sein: Mehr als 200 werden nun am Sonntag, 11. Mai, beim Quedellauf starten. Das ist statistisch jedes vierte Kindergartenkind, freut sich Konrad Sutor. Der Quedellauf findet innerhalb des 45. Quedlinburger Waldlaufs statt.

Bei dem von der TSG GutsMuths veranstaltetem Laufsporttag werden Wettbewerbe auf verschiedenen Strecken von 2,4 Kilometern bis zum Halbmarathon angeboten; zudem gibt eine Wander- und ein Nordic-Walking-Strecke. Start und Ziel befinden sich im Hüttenweg; das Meldebüro befindet sich im Ökogarten.