Ein Transparent am Gelände der ehemaligen Lieken-Großbäckerei sorgt für Irritationen. Was der Weißenfelser Oberbürgermeister dazu sagt.

Burgwerben/MZ. - Ein Transparent am Gelände der ehemaligen Lieken-Bäckerei in Burgwerben sorgt derzeit für Irritationen. Demnach soll auf dem Areal der im Jahr 2018 geschlossenen Großbäckerei ein Gewerbepark entstehen. Nachdem der Burgwerbener Ortsbürgermeister Hubert Schmoranzer in der vergangenen Woche im Stadtrat auf das Transparent aufmerksam gemacht hat, stellte sich jedoch heraus: In der Stadt weiß offenbar niemand etwas Konkretes. „Es gibt keinen geänderten Bebauungsplan. Der geltende Plan sieht ausschließlich eine Bäckerei vor“, sagte Oberbürgermeister Martin Papke (CDU) im Stadtrat. Auf MZ-Anfrage ergänzte Papke: „Die Spielregeln macht die Stadt.“ Als eine von sechs Städten in Sachsen-Anhalt habe Weißenfels ein eigenes Bauordnungsamt, das gegebenenfalls hier tätig werden müsste.