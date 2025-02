Teuchern - Die Stadt Teuchern setzt ihre Klage gegen die Kreisumlage fort. Dafür hat der Stadtrat in seiner Sitzung am Dienstag formal den Weg frei gemacht. Hintergrund: Im Jahr 2021 hatte die Stadt gegen die damalige Kreisumlage Klage eingereicht. Rund 1,9 Millionen Euro sollte die Stadt an Umlage zahlen.

