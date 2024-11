Seit Anfang November ist der Ratskeller in Teuchern geschlossen. Jetzt sucht die Stadt einen Nachfolger - und will dafür in das Lokal investieren.

Teuchern - Seit Tagen schon blieb die Küche kalt im Teucherner Ratskeller. Umso heftiger brodelte die Gerüchteküche. Jetzt verkündete Bürgermeister Marcel Schneider (parteilos) es offiziell in der Sitzung des Stadtrats an Dienstag: Das Restaurant am Marktplatz hat zum 1. November geschlossen.

Inhaberin Kathi Beyer, der auch das Inventar gehöre, habe das Lokal bereits geräumt. Das Räumlichkeiten müssen nun noch gereinigt werden. Gründe, warum die Inhaberin den Ratskeller, der direkt im Herzen der Stadt liegt, nicht weiterführt, liegen der MZ nicht vor.

Auch der Lieferservice von Speisen ist eingestellt

Nachdem der langjährige Koch des Restaurants, Ralf Müller, 2019 in den Ruhestand gegangen war, hatte die Betreiberin zumindest zweitweise selbst in der Küche gestanden. In der Coronazeit stieg sie ins Abonnentenessen ein, um sich über Wasser zu halten (MZ berichtete). Dieser Lieferservice bestand laut Schneider bis zuletzt aufrecht. „Betroffen von der Schließung sind demnach auch zwischen 100 und 160 ältere Menschen, die ihr Mittagessen hier regelmäßig bestellt haben“, so Schneider.

Mit dem Ratskeller verliert die Stadt eine weiteres gastronomisches Angebot im Kernstadtbereich. Die verbliebenen Lokale in der Innenstadt sind die Gaststätte Angermann in der Goethestraße sowie das Restaurant Asia Lotus neben dem Rathaus. Darum sucht die Stadt nun händeringend einen neuen Pächter für den Ratskeller. Laut Schneider gab es bereits Gespräche mit potentiellen Interessenten. Auch ein Probeessen habe stattgefunden. „Für einen der Interessenten war der Ratskeller als Lokalität aber zu klein“, teilt Schneider mit. „Ein anderer Interessent aus Leipzig hat ebenfalls nicht zugesagt.“

In Teuchern besteht Bedarf an Gastronomie

Die Stadt wünscht sich, dass im Ratskeller wieder ein gastronomisches Angebot mit deutscher Küche eröffnet wird. „Der Bedarf dafür ist definitiv da“, so Schneider. Die Einwohner bräuchten ein Lokal für Familien- Firmen- und Trauerfeiern sowie Mitgliederversammlungen und ähnlichen Treffen. „Uns als Stadt ist bewusst, dass auch Investitionen und Sanierungsarbeiten notwendig sind, um diesen Neustart zu realisieren“, so Schneider. „Diese Arbeiten sollen dann aber möglichst in Abstimmung mit dem künftigen Betreiber erfolgen.“