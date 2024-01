Schrottimmobilien in Weißenfels

Auch in der Kleinen Deichstraße hat die Stadt in diesem Jahr Hauseigentümer zu Notsicherungen bewegen können.

Weißenfels - Weißenfels ist voller Baudenkmäler. Leider sind viele historische Gebäude aber schon lange nicht mehr in einem guten Zustand. Zwischen 450 und 500 sogenannter Schrottimmobilien gibt es gemäß Schätzung der Stadtverwaltung in der Kernstadt. Die leerstehenden Gebäude sind nicht nur nachteilig für das Stadtbild, sie machen sich auch negativ im Weißenfelser Stadthaushalt bemerkbar. Jahr für Jahr investiert die Kommune in Notsicherungen, weil die Gebäudeeigentümer nicht ihren Pflichten nachkommen.