Stadt investiert in neue Zisterne am Bahnhof

Teuchern - Weil die Bereitstellung von Löschwasser in dem Bereich der Stadt unzureichend ist, will die Stadt Teuchern eine Löschwasserzisterne vom Wasserversorger Midewa anmieten. Das hat der Stadtrat in seiner Sitzung am Dienstag beschlossen.