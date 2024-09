Die Landesmeisterschaft im Motocross findet am kommenden Wochenende auf dem Gelände des MCC Teuchern statt. Worauf es dabei ankommt und was die Besucher erwartet.

Teuchern - Enge Kurven, waghalsige Sprünge und Fahrten durch tiefen Matsch – all das müssen die Motocross-Fahrer bewältigen, wenn sie am kommenden Wochenende auf der Rennstrecke in Teuchern antreten. Dann werden auf dem Gelände des Moto-cross Clubs MCC Teuchern die Landesmeisterschaften von Sachsen-Anhalt und Thüringen ausgetragen. Auch Zuschauer können das Spektakel mit sicherem Abstand an der Rennstrecke verfolgen.

„Weit über 200 Fahrer haben sich bereits angemeldet“, sagt Jürgen Uhlrich, Vorsitzender des Vereins, der den Wettkampf ausrichtet. Für einige Restplätze seien aber noch Anmeldungen bis zum Wettkampftag selbst möglich. Gestartet wird bei der Meisterschaft in elf Klassen, darunter Kinder ab sechs Jahre, Jugendliche und Erwachsene. Zunächst finden nach der Anmeldung und der technischen Abnahme der Fahrzeuge am Samstag ab 8 Uhr die freien Trainings statt. Im anschließenden Zeittraining wird die Geschwindigkeit der Fahrer gemessen, um ihre Startplätze festzulegen. Die Rennen selbst beginnen dann ab 12.30 Uhr und dauern jeweils 15 bis 20 Minuten.

Worauf es beim Motocross ankommt

„Dann kommt es darauf an, sich nach dem Massenstart möglichst schnell nach vorn zu arbeiten“, erklärt Uhlrich und gesteht: „Das Gefühl beim Start, wenn der Countdown läuft und das Adrenalin auf dem Höhepunkt ist, macht süchtig.“ Am Ende zählt die Geschwindigkeit. Je weiter vorne ein Fahrer liegt, desto mehr Punkte erreicht er. Worin hier das Geheimnis des Erfolgs besteht? „Als Fahrer musst du zunächst einmal unheimlich fit sein. Motocross ist ein konditionell sehr harter Sport.“ Kraft und Körperbeherrschung seien nötig, um das Bike bei hohen Sprüngen in der Luft zu halten. Aber auch beim Fahren selbst ist Koordination gefragt. „Denn man fährt die Strecken meist im Stehen, um Bodenwellen auszugleichen.“ Und: Mindestens genauso wichtig sei die mentale Einstellung. „Man muss mit einem gewissen Selbstbewusstsein und Siegeswillen antreten. Die Risiken blendet man als Fahrer aus. Wer daran denkt, kann nicht schnell sein.“

Jürgen Uhlrich bereitet mit den Mitgliedern des Vereins die Rennstrecke am Krähenberg vor. Es werden rund 1.000 Besucher erwartet. Foto: Meike Ruppe-Schmidt

Uhlrich selbst begann als 14-Jähriger mit dem Motocross. „Von meinem Jugendweihegeld habe ich mir meine erste Rennmaschine, eine Honda CR125, gekauft und mir damit einen Kindheitstraum erfüllt“, erinnert sich der 44-Jährige. „Der Klang der Motoren, wenn sie sich die Berge hocharbeiten hat mich schon immer fasziniert.“ Sein größter Erfolg war der 1. Platz bei der Deutschen Jugendförderung Motorsport DJFM in der MX1-Klasse. Zum MCC nach Teuchern kam der gebürtige Thüringer dann 2008, übernahm im selben Jahr den Vereinsvorsitz. Derzeit besteht der Verein, der in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen feiert, aus rund 30 Mitgliedern. Und wie viele Vereine kämpft man auch hier um Nachwuchs.

Regen der letzten Tage war ein Segen

„Für Kinder bieten wir jeden Mittwoch von 17 bis 19 Uhr ein Kindertraining an“, so Uhlrich. Und: „Wir versuchen, jedes Jahr mindestens eine Veranstaltung auf unserem Gelände hier durchzuführen, um uns zu präsentieren und den Zuschauern hier etwas zu bieten. Zudem ist es für unsere Mitglieder und Teilnehmer selbst eine Motivation.“

Entsprechend viele Hände packten bei den Vorbereitungen für die Landesmeisterschaft an. So wurde die Rund 1300 Meter lange Strecke mit frischer Erde aufgefüllt und mit Planierraupen verdichtet. Lautsprecher mussten installiert, Sicherheitszonen für Rettungskräfte eingerichtet und die Position der Streckenposten festgelegt werden. Außerdem wurden Feuerwehrschläuche verlegt, um die Strecke vor und während des Rennens bewässern zu können. Damit soll der Boden griffig gemacht und der Staub bekämpft werden, der Fahrern und Zuschauern sonst die Sicht nehmen würde. „Insofern war der Regen in den letzten Tagen ein echter Segen, auch wenn man sich am Wettkampftag selbst natürlich trockenes Wetter wünscht“, so Uhlrich. Er selbst fährt inzwischen übrigens keine Rennen mehr mit. Doch als Hobby fasziniert ihn der Sport nach wie vor sehr. „Beim Springen abzuheben, fühlt sich an wie Fliegen. Das ist das Schönste.“

Landesmeisterschaften Motocross am 14. und 15 September ab 8 Uhr auf dem MCC-Gelände in Teuchern, Am Krähenberg 21. Eintritt sechs Euro, Kinder bis zwölf Jahre Eintritt frei. Auf der Homepage www.mcc-teuchern.de sind weitere Infos zu Anfahrt und Anmeldung zu finden.