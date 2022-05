Sparkasse schließt Filialen im Burgenlandkreis

Weissenfels/MZ - Die Sparkasse schließt vier ihrer bisher 30 Filialen im Burgenlandkreis, zwei weitere werden in Selbstbedienungsstellen umgewandelt. Dort wird es also noch Geldautomaten und Kontoauszugsdrucker geben. „Die Digitalisierung hat dazu beigetragen, dass die Kundenfrequenz in den Geschäftsstellen, aber auch die Nutzung unseres SB-Angebots deutlich zurückgegangen sind. Und Corona war noch einmal ein Brandbeschleuniger“, begründet Mario Kerner, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Burgenlandkreis, diesen Schritt.

