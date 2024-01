Im Burgenlandkreis wird ein Teil des Sozialamtes von Montag bis Freitag geschlossen. Die Mitarbeiter sind mit der Flut von Anträgen total überfordert. Was der Hintergrund ist.

Viele Bürger im Burgenlandkreis beantragen staatliche finanzielle Zuschüsse zu den Pflegekosten. Das Sozialamt mit Sitz in Naumburg kommt mit der Antragsbearbeitung nicht mehr hinterher (Symbolfoto).

Weissenfels/Naumburg/MZ. - Vom kommenden Montag bis Freitag wird das Sachgebiet „Hilfe zur Pflege“ beim Sozialamt im Burgenlandkreis wegen einer Notlage geschlossen. Was in der Behörde in Naumburg los ist, lesen Sie hier.